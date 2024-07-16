В России в январе-июне продажи игристых вин выросли на 12,8%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В России в первом полугодии 2024 года продажи игристых вин в рознице выросли на 12,8% в годовом исчислении, до 9,98 млн декалитров (дал), продажи ликерных вин увеличились на 12,1%, до 665,2 тысячи дал, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Продажи виноградных вин за это полугодие увеличились на 2,5%, до 27,55 млн дал.

Розничные продажи водки увеличились на 1%, до 37,03 млн дал.

Коньяка в январе-июне было продано 6,86 млн дал (на 7,2% больше), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов - 58,01 млн дал (на 4,9% больше).

Продажи слабоалкогольных напитков увеличились на 5,3%, до 8,79 млн дал.

Всего за полгода в рознице было реализовано 111,72 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 4,1% больше, чем годом ранее.