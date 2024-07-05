Рубль на старте торгов немного понижается к юаню на фоне слегка дешевеющей нефти

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,047 руб. (+5,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,74 коп. выше уровня действующего официального курса.

Минфин РФ с 5 июля по 6 августа планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета средства объемом 123,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей.

Курс пары "юань-рубль" продолжит попытки закрепиться выше уровня в 12 рублей за юань на торгах в пятницу, диапазон торгов составляет 11,9-12,2 рубля, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Денежно-кредитная политика в текущих экономических условиях на курсообразование на валютном рынке существенного влияния по-прежнему не оказывает. Ждем, что в пятницу курс юаня, ведомый невысокой активностью экспортеров, продолжит пытаться закрепиться выше 12 рублей. Целевым ориентиром по китайской валюте на день видим зону 11,9-12,2 рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $87,31 за баррель, что на 0,14% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,02%, до $83,85. В четверг биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости, а днем ранее контракт завершил торги на уровне $83,88 за баррель, максимальном с 16 апреля.

Накануне Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в азиатские страны в августе, при этом стоимость топлива для клиентов из Европы вырастет.

Топливо марок Arab Extra Light и Arab Light с поставкой в государства Азии подорожает в следующем месяце на $0,6 за баррель. В результате оно будет стоить соответственно на $1,6 и $1,8 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Стоимость более "тяжелых" сортов повысится на $0,7 за баррель, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Цена для европейских стран вырастет на $0,9 за баррель, а "легкая" нефть, поставляемая в США, подорожает на $0,1 за баррель.