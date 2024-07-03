Минфин РФ увеличит объем дневной покупки валюты/золота с 5 июля почти в 1,5 раза

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 5 июля по 6 августа планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 123,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это почти в полтора раза больше, чем дневной объем в период с 7 июня по 4 июля (3,7 млрд руб., в сумме 71,1 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле на сумму 145,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило минус 21,5 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 июля по 6 августа 2024 г. ЦБ будет продавать валюту объемом около 3,0 млрд руб. в день (с 7 июня по 1 июля 2024 г. продажи составляли 8,1 млрд руб. в день, с 1 по 4 июля - 4,7 млрд руб.).