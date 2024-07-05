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Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду

Экспортеры назвали Турцию основным покупателем зерна РФ в прошлом сельхозгоду
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Основным покупателем российского зерна в прошлом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 года) стала Турция, сообщил Союз экспортеров зерна со ссылкой на предварительные расчеты "Русагротранса". В Турцию за год было поставлено 8,9 млн тонн зерна против 12,6 млн тонн в предыдущем сельхозгоду.

На втором месте - Египет, закупивший 8,7 млн тонн против 8,1 млн тонн соответственно. Топ-3 замыкает Иран, нарастивший импорт до 7 млн тонн с 6,4 млн тонн.

В пятерку лидеров также вошли Саудовская Аравия, экспорт в которую вырос до 4,5 млн тонн с 3,2 млн тонн сельхозгодом ранее, и Бангладеш - 3,8 млн тонн с 1,6 млн тонн.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", по закупкам российской пшеницы в минувшем сезоне лидировал Египет - почти 8,6 млн тонн против 8,1 млн тонн. Этот объем примерно соответствует рекордным закупкам в 2017/18 сельхозгоду.

Турция, находящаяся на втором месте, сократила ввоз до 7 млн тонн с 9,2 млн в предыдущем сезоне.

Турция ввела запрет на импорт пшеницы из всех стран с 21 июня по 15 октября 2024 года.

На рынок Бангладеш (замыкает топ-3) был поставлен исторически рекордный объем российской пшеницы - 3,8 млн тонн против 1,6 млн тонн. Алжир (4 место) также ввез самый большой объем пшеницы из РФ за все сезоны - 2,34 млн тонн против 2,14 млн тонн. В то же время поставки в Саудовскую Аравию (5 место) сократились до 2,3 млн тонн с рекордных 2,7 млн тонн в 2022/23 сельхозгоду.

По данным "Русагротранса", в минувшем сельхозгоду Россия экспортировала 55,4 млн тонн пшеницы, заняв примерно 28% ее мирового рынка (25% в предыдущем сельхозгоду).

Бангладеш Русагротранс Турция Союз экспортеров зерна Египет
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