К июлю средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 превысила ключевую ставку ЦБ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В третьей декаде июня среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, выросло до 16,09% и превысило действующую ключевую ставку Банка России (16,00%), следует из материалов на сайте ЦБ.

Это произошло за месяц до назначенного на 26 июля заседания совета директоров ЦБ, который рассмотрит вопрос о ключевой ставке.

Банк России поднял ключевую ставку до 16% 18 декабря 2023 года и затем полгода не менял ее, постепенно ужесточая риторику своих заявлений после каждого заседания совета директоров и прогнозируя все больший срок действия повышенной ставки.

Участники рынка все уверенней прогнозируют новое повышение ключевой ставки, основываясь на данных экономической статики.

За два последних месяца более значительным был рост средней максимальной ставки по депозитам на срок более года - на 2,39 процентного пункта (п.п.), до 15,05%.

В результате ее отставание за это время от самой высокой средней ставки по депозитам на срок от полугода до года (по состоянию на последнюю декаду июня - 15,85%) сократилось вдвое - с 1,58 п.п. до 0,80 п.п. То есть банки восприняли риторику регулятора и стали действовать исходя из прогноза большей длительности периода действия высоких ставок.

Расчет индикативных ставок произведен Центробанком на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Московского кредитного банка, Т-банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.