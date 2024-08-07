Glencore завершила I полугодие с чистым убытком

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Glencore Plc, одна из ведущих мировых диверсифицированных сырьевых групп, завершила первое полугодие с убытком, в том числе из-за снижения цен на сырьевые товары и списания стоимости активов.

Чистый убыток компании в январе-июне составил $233 млн против чистой прибыли в $4,568 млрд годом ранее. В расчете на акцию убыток составил 2 цента против прибыли в 36 центов.

Скорректированная EBITDA упала на 33% - до $6,335 млрд, скорректированная EBIT - на 55%, до $2,85 млрд.

Выручка увеличилась на 9% и достигла $117,091 млрд.

Компания списала примерно $1 млрд из-за обесценивания активов, в основном это затронуло угольные операции в ЮАР.

Чистый долг Glencore сократился на 26% и составил $3,648 млрд.

За последние 12 месяцев рыночная стоимость Glencore снизилась на 11,2%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 поднялся на 7,3%.