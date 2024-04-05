Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:27

Foxconn в I квартале снизил выручку на 9,6%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, в первом квартале снизил выручку на 9,6% относительно того же периода прошлого года – до 1,32 трлн новых тайваньских долларов ($41,2 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе компании, в марте показатель вырос на 11,8% в годовом выражении (до 447,5 млрд долларов). В первые два месяца текущего года были зафиксированы двузначные темпы снижения продаж.

Средний прогноз аналитиков для выручки в первом квартале составлял 1,39 трлн долларов, по данным агентства Bloomberg.

Foxconn также заявила, что ожидает повышения продаж во втором квартале и по итогам всего 2024 года.

Котировки акций Foxconn по итогам торгов в пятницу снизились на 1,4%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 20,5%, в то время как фондовый индекс Taiex прибавил 28,2%.

Foxconn
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган приостанавливает участие Турции в ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ

Лукашенко дал согласие на внесение в парламент закона о приостановлении ДОВСЕ
Обострение палестино-израильского конфликта

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности

СПЧ ООН принял резолюцию с призывом привлечь Израиль к ответственности
Нападение на Crocus City Hall

Песков не располагает данными о передаче Францией информации о теракте в Crocus

Япония расширяет санкции против РФ

Япония расширяет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });