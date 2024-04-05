Foxconn в I квартале снизил выручку на 9,6%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, в первом квартале снизил выручку на 9,6% относительно того же периода прошлого года – до 1,32 трлн новых тайваньских долларов ($41,2 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе компании, в марте показатель вырос на 11,8% в годовом выражении (до 447,5 млрд долларов). В первые два месяца текущего года были зафиксированы двузначные темпы снижения продаж.

Средний прогноз аналитиков для выручки в первом квартале составлял 1,39 трлн долларов, по данным агентства Bloomberg.

Foxconn также заявила, что ожидает повышения продаж во втором квартале и по итогам всего 2024 года.

Котировки акций Foxconn по итогам торгов в пятницу снизились на 1,4%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 20,5%, в то время как фондовый индекс Taiex прибавил 28,2%.