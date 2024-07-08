Газпромбанк откроет филиал в Китае

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк планирует расширить международное присутствие на Китай.

На одной из сессий форума-выставки "Иннопром 2024" президент "Опоры России" Александр Калинин заявил, что Газпромбанк "на днях, наверное" откроет филиал в Китае.

Участвовавший в сессии первый вице-президент банка Олег Мельников это подтвердил: "Да, действительно, мы откроем, до конца года будет банк в Китае. Решение уже принято. (...) Сейчас этим очень плотно занимаемся".

Сейчас единственным российским банком, имеющим финансовую лицензию на проведение банковских операций на территории Китая, является ВТБ, чей филиал работает с 2008 года. Сбербанк планировал открыть филиалы в Китае в конце 2023 года, но до сих пор этого не сделал. Планы открыть два филиала в Китае есть и у Альфа-банка.