Чистая прибыль Транснефти по МСФО во II квартале составила 72,5 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти", приходящаяся на долю акционеров, по МСФО во втором квартале составила 72,5 млрд рублей, что на 22% меньше, чем годом ранее, сказано в отчете компании.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основании опрошенных аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 72 млрд рублей.

Выручка за отчетный квартал составила 348,1 млрд рублей по сравнению с 322,5 млрд рублей годом ранее.

За полугодие чистая прибыль снизилась на 9,4% год к году, до 164,4 млрд рублей, выручка выросла на 12,6%, до 717,2 млрд рублей.

В июле 2024 года принят федеральный закон, предусматривающий изменение налогообложения, в частности увеличение c 1 января 2025 года общей ставки по налогу на прибыль с 20% до 25%, введение дифференцированных ставок по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера и вида дохода, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде. "По предварительной оценке указанное увеличение ставки по налогу на прибыль приведет к увеличению чистого обязательства по отложенным налогам на 17 млрд рублей", - указывается в отчете.