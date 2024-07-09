Сбер в июне привлек рекордный с начала года объем средств населения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне нарастил кредиты юридическим лицам по РСБУ на 1,2% (+2,1% без учета валютной переоценки), до 24,3 трлн руб., говорится в отчетности банка.

Розничный кредитный портфель в июне вырос на 2,6%, до 16,8 трлн руб. Частным клиентам в июне было выдано кредитов на рекордные с начала года 763 млрд руб., в основном за счет повышенного спроса на ипотечные кредиты, связанного с предстоящим сокращением государственных программ льготной ипотеки, отмечает банк.

Корпоративный кредитный портфель банка в целом с начала года вырос на 4,4% (+5,5% без учета валютной переоценки), розничный - на 8,1%.

Доля просроченной задолженности составила 2,0% на конец июня (2,1% на конец мая).

Средства физических лиц составили 25,3 трлн рублей и выросли на 3,7% за месяц (рост на 3,3% в мае) или на 4% без учета валютной переоценки. Рост с начала года составил 11,9% благодаря выгодным предложениям и широкой линейке вкладов.

"В июне мы привлекли рекордный с начала года объем средств физических лиц в размере около 900 млрд рублей. Наши обновленные условия для вкладчиков пользовались высоким спросом, и как следствие, темп роста вкладов превысил 4% за месяц", - сказал глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводит пресс-служба.

Средства юридических лиц составили 11,1 трлн рублей и снизились на 3,1% за месяц (снижение на 7,1% в мае), или на 1,9% без учета валютной переоценки, в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года средства юридических лиц выросли на 1,9% (+3,5% без учета валютной переоценки).