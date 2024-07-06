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В Кремле ожидают богатой повестки переговоров Путина и Моди

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди обещают быть очень насыщенными, главы государств также пообщаются в неформальной обстановке, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Учитывая уровень наших отношений, это стратегическое партнерство, учитывая объем торгово-экономического сотрудничества, учитывая роль Индии в региональных и международных делах и роль России, очевидно, что повестка дня будет богатая, если не сказать перегруженная", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

"Это будет официальный визит. Надеемся, что главам удастся пообщаться и в неформальной обстановке", - сообщил Песков.

Он рассказал, что непосредственно переговоры пройдут в узком и расширенном составе в Кремле.

"Ожидаем очень важного и полноформатного визита, столь значимого для российско-индийских отношений", - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что официальный визит в Россию премьера Индии состоится 8-9 июля.

Индия Нарендра Моди Владимир Путин Дмитрий Песков
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