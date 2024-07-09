Орешкин заявил, что в торговле с Индией 70% приходится на расчеты в нацвалютах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Индией уже на 70% обслуживается национальными валютами, в перспективе - использование цифровых финансовых активов, заявил журналистам замруководителя администрации президента России Максим Орешкин после переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Отдельный пункт стратегических направлений посвящен использованию национальных валют, где большие достижения - 70% товарооборота уже обсуживается национальными валютами", - сказал Орешкин.

"Отдельная тема - цифровых финансовых активов - тоже очень важная с точки зрения перспективы налаживания дополнительных каналов, дополнительных инструментов - более эффективных, чем использование традиционной банковской системы. Есть договоренности по взаимодействию ЦБ по этим вопросам", - добавил он.

Комментируя вопрос о так называемой "проблеме с застрявшими рупиями", он подчеркнул, что "это такой миф, который был". "Вы видите, какие объемы торговли. Если бы не было платежей, средства не проходили, то такие объемы торговли не были бы достигнуты. Здесь идет планомерное развитие, шаг за шагом снимаются барьеры, активно используются национальные валюты, будут использоваться цифровые финансовые активы экономоператорами", - сказал Орешкин.