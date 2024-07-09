Правительство РФ предложило уточнить параметры налогового мониторинга

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые смягчают условия доступа компаний к налоговому мониторингу - форме налогового контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие между налогоплательщиком и инспекцией.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (№ 577665-8).

В рамках первого чтения документ предусматривал снижение требований к участникам мониторинга по размеру оборота и активов с 1 млрд рублей до 800 млн рублей в год, а по уплаченным налогам - с 100 млн рублей до 80 млн рублей.

Согласно действующему законодательству, финансовые параметры для участия в налоговом мониторинге не обязательны для резидентов ТОР, порта Владивосток, резидентов Арктической зоны, компаний-участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), участников промышленного кластера, резидентов ОЭЗ.

Ко второму чтению в этот перечень предлагается добавить организации, которые ранее являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков; операторов лотерей; организации, признаваемые государственным или муниципальным учреждением.

Также доступ к налоговому мониторингу смогут получить взаимосвязанные компании (с долей участия 50% и более), если эти организации вместе отвечают следующим критериям: годовая совокупная сумма налогов и акцизов, подлежащих уплате в бюджет, составляет не менее 1 млрд руб., суммарный объем полученных доходов - не менее 10 млрд рублей, совокупная стоимость активов не менее 10 млрд руб. То есть к налоговому мониторингу крупной компании может быть подключена его дочерняя, более мелкая компания, которая по действующим лимитам сейчас под него не попадает.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 10 июля.

Налоговый мониторинг появился в 2016 году. Перешедшая на такую форму взаимодействия с налоговыми органами компания предоставляет им доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени.

Изначально налоговый мониторинг был доступен только для крупных компаний с доходами и активами от 3 млрд рублей и налоговыми платежами от 300 млн рублей, но затем эти требования снижались.