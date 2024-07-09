ВТС Индии и России переориентируется на разработку передовых оборонных технологий

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Россия и Индия в рамках военно-технического сотрудничества сосредоточатся на совместном производстве оборонных технологий и систем, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.

"Ввиду стремления Индии к самодостаточности партнерство в настоящее время переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается в заявлении, "стороны подтвердили настрой на увеличение количества совместных мероприятий по военному сотрудничеству и расширение военно-делегационного обмена".

Россия и Индия также договорились предпринять "дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии" посредством передачи технологий и организации совместных предприятий для удовлетворения потребностей вооруженных сил Индии, а также по согласованию Сторон для последующего экспорта в третьи страны, дружественные для обоих государств".

"В этом контексте Стороны согласились создать новую рабочую группу по технологическому сотрудничеству и на очередном заседании межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству обсудить Положение о ней", - говорится в заявлении.