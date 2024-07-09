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Переговоры Путина с Моди в расширенном составе решено не проводить

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в расширенном составе не будут проводиться, поскольку лидеры исчерпывающим образом прошли по всей повестке за время проведения встречи в узком составе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Исчерпывающе прошли по всей повестке дня, почти два с половиной часа длился разговор, узкий состав был достаточно широкий, и поэтому условились не проводить расширенного состава", - сказал Песков журналистам.

Дмитрий Песков Владимир Путин Нарендра Моди Индия
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