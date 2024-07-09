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Путин наградил Моди орденом Андрея Первозванного

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшую государственную награду России.

"Награждение вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами", - заявил Путин на церемонии в Кремле.

Он отметил, что за десять лет, что Моди руководит правительством Индии, отношения двух стран приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства, успешно реализуются крупнейшие проекты в торгово-экономической, военно-технической, энергетической сферах. Президент добавил, что трудно переоценить вклад Моди в развитие российско-индийского сотрудничества на международной арене.

Владимир Путин Индия Нарендра Моди
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