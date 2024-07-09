Минфин предложил обнулить НДПИ при закачке газа и конденсата в пласт при добыче углеводородов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к принятию во втором чтении поправки, обнуляющие НДПИ при закачке газа и конденсата в пласт для поддержания давления при добыче углеводородного сырья, следует из материалов комитета.

Эти поправки планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы во втором чтении 10 июля.

Ранее нулевой налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) был установлен для природного газа (за исключением попутного), закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче газового конденсата. Теперь нулевой НДПИ распространяется на газ, закачиваемый в пласт при добыче любого углеводородного сырья.

Кроме того, устанавливается нулевой НДПИ при добыче газового конденсата, закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче углеводородного сырья.