ЕС может в ближайшее время передать Украине часть доходов от замороженных активов РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз намерен уже в ближайшее время передать часть доходов от замороженных в Европе российских активов на военную помощь Украине, и этому не может помешать вето Венгрии, которая до сих пор блокирует средства, уже выделенные Европейским фондом мира (ЕФМ).

"Мы стремимся достигнуть решения о направлении части этих денег (из доходов от российских активов) в ЕФМ на приобретение боеприпасов, средств ПВО и на местные (оборонные) нужды... Это не деньги ЕС, они поступают из внешнего источника - (бельгийской расчетно-клиринговой системы) Euroclear", - сообщил в пятницу на брифинге высокопоставленный европейский чиновник.

Он пояснил, что проблема использования денег из ЕФМ, которые заблокировала Венгрия, пока не решена, но зато найдены правовые и финансовые механизмы, позволяющие направлять в этот фонд средства от российских активов.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель объявит об этом в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Речь идет примерно об 1,4 млрд евро.

Если в ЕФМ находятся деньги, выделенные государствами-членами ЕС на военную помощь Украине и даже уже потраченные на приобретение техники и боеприпасов, то средства из российских активов пойдут на будущие закупки.

"В этой истории есть и третья часть, которая остается пока делом будущего, - продолжал собеседник журналистов. - G7 решила использовать около 50 млрд евро для кредита Украине. Но, очевидно, для этого необходима тщательная подготовка внутри ЕС. Это может произойти к концу года".

По его словам, в предложении "группы семи" речь идет финансовом механизме для регулярной и долговременной подпитки Украины за счет замороженных российских активов в форме займа. Еврокомиссия должна еще решить, как это сделать с правовой и финансовой точек зрения. Эта работа требует времени, и "только начинается ее предварительное обсуждение".