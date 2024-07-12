Объем китайского экспорта в июне вырос на 8,6%, импорт снизился на 2,3%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в июне 2024 года увеличился на 8,6% в годовом выражении - до $307,9 млрд, что является самым высоким показателем за 21 месяц, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Рост экспорта ускорился по сравнению с 7,6% в мае и был максимальным с марта прошлого года.

Импорт в июне сократился на 2,3%, до минимальных за четыре месяца $208,81 млрд, после майского роста на 1,8%.

Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 8%, импорта - на 2,8%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце увеличилось до максимальных с июля 2022 года $99,05 млрд с $69,8 млрд годом ранее и $82,62 млрд в мае. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что профицит составит $85 млрд.

Профицит в торговле с США в июне вырос до $31,78 млрд с $30,81 млрд месяцем ранее.

В первом полугодии объем китайского экспорта повысился на 3,6%, до $1,71 трлн, импорт увеличился на 2%, до $1,27 трлн, профицит торгового баланса составил $435 млрд.