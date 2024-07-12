Число банкротств компаний в РФ в I полугодии выросло на 40%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Кредиторы в январе-июне 2024 года на 14,6% сократили количество публикаций о намерении инициировать дела о банкротстве компаний-должников - до 13576, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Всего по итогам первых шести месяцев 2024 года банкротами были признаны 4363 юрлица, это на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее - 3115. Среди них - 13 конкурсных производств в отношении нерезидентов РФ, в 2022 и 2023 годы было по шесть за год. Чаще дела о несостоятельности таких лиц стали появляться после того, как в феврале 2024 года Верховный суд РФ допустил возможность введения российскими судами процедуры несостоятельности в отношении иностранных юрлиц, которые "имеют тесную связь" с Россией - здесь ведут бизнес их бенефициары, находится имущество, совершается значительное количество сделок с местом исполнения на территории страны и т.д.

Однако темп прироста общего числа корпоративных банкротств замедляется, свидетельствует статистика: по итогам I квартала 2024 года он составлял 53%, а по итогам II - немногим менее 30%. Тенденцию может поддержать принятый в конце мая текущего года закон ФЗ-107, который повысил с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей минимальную сумму долга, которая позволяет инициировать процедуру банкротства основной части юридических лиц.

Также статистика показывает, что налоговые органы стали активнее инициировать дела о несостоятельности компаний. В январе-июне 2024 года ФНС выступила заявителем в 26,4% дел, тогда как за аналогичный период 2023 года - в 12%. Но, как и прежде, подавляющее большинство банкротств начинают конкурсные кредиторы: 66,3% случаев против 78,9% в первом полугодии 2023 года. Должники по собственной инициативе начали свое банкротство в 7,1% дел (было 8,7%), работники инициировали 0,2% дел (было 0,3%).

В среднем в первом полугодии 2024 года кредиторам удалось вернуть 9,1% от суммы задолженности перед ними из 1,51 трлн рублей включенного в реестр долга, в аналогичном периоде прошлого года - 7,8% из 1,09 трлн рублей. Как и прежне, больше всего удается получить залоговым кредиторам: им вернулось в среднем 25,8% от размера долга (24% в первом полугодии 2024 года). С 5,8% до 7,3% вырос размер долга, который удалось вернуть кредиторам в январе-июне. Практически не изменилась доля дел, где кредиторы не получили ничего: 55% и 56% в сравниваемых периодах.