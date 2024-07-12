Объем нового банковского кредитования в Китае в июне вырос более чем вдвое

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в июне увеличился до 2,13 трлн юаней ($294 млрд) по сравнению с 950 млрд юаней в предыдущий месяц, говорится в отчете Народного банка Китая.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 2,2 трлн юаней, по данным Trading Economics.

Объем нового банковского кредитования в январе-июне составил 13,27 трлн юаней.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июне увеличился до 3,3 трлн юаней по сравнению с 2,07 трлн юаней месяцем ранее. В первом полугодии он составил 18,1 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) повысилась на 6,2% в годовом выражении. Это минимальные темпы роста за время ведения расчетов.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте, по данным на конец июня, был на 8,1% выше, чем годом ранее. Темпы роста также являются минимальными с начала отслеживания этих данных в 2003 году.