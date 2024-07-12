Поиск

Объем нового банковского кредитования в Китае в июне вырос более чем вдвое

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в июне увеличился до 2,13 трлн юаней ($294 млрд) по сравнению с 950 млрд юаней в предыдущий месяц, говорится в отчете Народного банка Китая.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 2,2 трлн юаней, по данным Trading Economics.

Объем нового банковского кредитования в январе-июне составил 13,27 трлн юаней.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июне увеличился до 3,3 трлн юаней по сравнению с 2,07 трлн юаней месяцем ранее. В первом полугодии он составил 18,1 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) повысилась на 6,2% в годовом выражении. Это минимальные темпы роста за время ведения расчетов.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте, по данным на конец июня, был на 8,1% выше, чем годом ранее. Темпы роста также являются минимальными с начала отслеживания этих данных в 2003 году.

Китай Народный банк Китая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

Горсуд Петербурга оставил в силе истребование активов "Рольфа" в пользу РФ

Горсуд Петербурга оставил в силе истребование активов "Рольфа" в пользу РФ

Золото подорожало до максимума с конца мая на сигналах замедления инфляции в США

Золото подорожало до максимума с конца мая на сигналах замедления инфляции в США

В "АвтоВАЗе" допустили повышение цен на модельный ряд Lada в пределах инфляции к осени

В "АвтоВАЗе" допустили повышение цен на модельный ряд Lada в пределах инфляции к осени

Внешний долг России во II квартале вырос на $3,4 млрд

Внешний долг России во II квартале вырос на $3,4 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });