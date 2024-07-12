Brent остается в плюсе и торгуется у $85,8 за баррель

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.

К 18:12 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,44%), до $85,78 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,56 (0,68%), до $83,18 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,4%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

С начала недели Brent потеряла в цене около 0,9%, WTI почти не изменилась.