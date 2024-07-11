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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне вырос в 1,7 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2024 года составило $40,6 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,3 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июне 2024 года выросло на 19%, до $67,8 млрд по сравнению с $56,8 млрд за аналогичный период 2023 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, рост профицита счета текущих операций в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года произошел за счет увеличения профицита торгового баланса и уменьшения дефицита баланса первичных и вторичных доходов.

В июне 2024 года профицит счета текущих операций составил $4,7 млрд, что на 25% меньше, чем в мае ($6,3 млрд). Его снижение обусловлено сокращением профицита баланса внешней торговли товарами.

Июньский показатель текущего года в 2,4 раза больше показателя июня прошлого года ($2 млрд).

Профицит торгового баланса в июне снизился на 16%, до $10,6 млрд с $12,6 млрд в мае (оценка за май была увеличена в части экспорта товаров и снижена в части импорта с учетом поступивших отчетных данных ФТС). Показатель по сравнению с июнем 2023 года ($9 млрд) увеличился на 18%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июне и июне 2024 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-июнь Г/Г Июнь М/М Г/Г
Счет текущих операций 40,6 74% 4,7 -25% 135%
Торговый баланс 67,8 19% 10,6 -16% 18%
Экспорт 205,7 -1% 34,1 -8% -1%
Импорт 137,9 -9% 23,6 -4% -7%
Баланс услуг -16,8 2% -3,7 12% 9%
Экспорт 20,0 -1% 3,5 9% -3%
Импорт 36,8 0% 7,2 11% 3%
Баланс первичных и вторичных доходов -10,4 -39% -2,2 -27% -41%
Доходы к получению 18,7 -22% 3,1 -11% -37%
Доходы к выплате 29,1 -29% 5,3 -18% -38%

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