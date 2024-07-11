Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне вырос в 1,7 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2024 года составило $40,6 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,3 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июне 2024 года выросло на 19%, до $67,8 млрд по сравнению с $56,8 млрд за аналогичный период 2023 года.

Как отмечается в комментарии ЦБ, рост профицита счета текущих операций в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года произошел за счет увеличения профицита торгового баланса и уменьшения дефицита баланса первичных и вторичных доходов.

В июне 2024 года профицит счета текущих операций составил $4,7 млрд, что на 25% меньше, чем в мае ($6,3 млрд). Его снижение обусловлено сокращением профицита баланса внешней торговли товарами.

Июньский показатель текущего года в 2,4 раза больше показателя июня прошлого года ($2 млрд).

Профицит торгового баланса в июне снизился на 16%, до $10,6 млрд с $12,6 млрд в мае (оценка за май была увеличена в части экспорта товаров и снижена в части импорта с учетом поступивших отчетных данных ФТС). Показатель по сравнению с июнем 2023 года ($9 млрд) увеличился на 18%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июне и июне 2024 г. (в млрд долларов США):