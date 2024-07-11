Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне вырос в 1,7 раза
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2024 года составило $40,6 млрд, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $23,3 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-июне 2024 года выросло на 19%, до $67,8 млрд по сравнению с $56,8 млрд за аналогичный период 2023 года.
Как отмечается в комментарии ЦБ, рост профицита счета текущих операций в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года произошел за счет увеличения профицита торгового баланса и уменьшения дефицита баланса первичных и вторичных доходов.
В июне 2024 года профицит счета текущих операций составил $4,7 млрд, что на 25% меньше, чем в мае ($6,3 млрд). Его снижение обусловлено сокращением профицита баланса внешней торговли товарами.
Июньский показатель текущего года в 2,4 раза больше показателя июня прошлого года ($2 млрд).
Профицит торгового баланса в июне снизился на 16%, до $10,6 млрд с $12,6 млрд в мае (оценка за май была увеличена в части экспорта товаров и снижена в части импорта с учетом поступивших отчетных данных ФТС). Показатель по сравнению с июнем 2023 года ($9 млрд) увеличился на 18%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-июне и июне 2024 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-июнь
|Г/Г
|Июнь
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|40,6
|74%
|4,7
|-25%
|135%
|Торговый баланс
|67,8
|19%
|10,6
|-16%
|18%
|Экспорт
|205,7
|-1%
|34,1
|-8%
|-1%
|Импорт
|137,9
|-9%
|23,6
|-4%
|-7%
|Баланс услуг
|-16,8
|2%
|-3,7
|12%
|9%
|Экспорт
|20,0
|-1%
|3,5
|9%
|-3%
|Импорт
|36,8
|0%
|7,2
|11%
|3%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-10,4
|-39%
|-2,2
|-27%
|-41%
|Доходы к получению
|18,7
|-22%
|3,1
|-11%
|-37%
|Доходы к выплате
|29,1
|-29%
|5,3
|-18%
|-38%