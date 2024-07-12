РЖД выплатят 11 млрд рублей дивидендов по "префам" за 2023 год

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" направит на выплату дивидендов за 2023 год по размещенным привилегированным акциям 11 млрд рублей (9,31% годовой чистой прибыли), сообщается в распоряжении правительства от 28 июня № 1706-р.

Единственным акционером РЖД является Российская Федерация, полномочия акционера осуществляет правительство.

Дивиденды будут распределены следующим образом: на привилегированные акции - в размере 4,47 млрд рублей, на привилегированные акции типа "А" - 25 млн рублей, на привилегированные акции типа "Б" - 10,5 млн рублей, на привилегированные акции типа "В" - 6,51 млрд рублей.

На формирование резервного фонда будет направлено 5,9 млрд рублей (5% годовой чистой прибыли).

В июне совет директоров РЖД рекомендовал выплатить дивиденды на "префы" за 2023 год в сумме 11 млрд рублей, а на обыкновенные - не начислять.

Годом ранее совет директоров РЖД принимал аналогичное решение - было рекомендовано выплатить дивиденды на "префы" за 2022 год в размере 11 млрд рублей, а на обыкновенные акции - не выплачивать.

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2023 году составила 118,3 млрд рублей, по МСФО - 170,1 млрд рублей.

Ранее правительство разрешило РЖД не платить дивиденды за 2023-2024 годы, соответствующие изменения были внесены в распоряжение правительства № 2475-р от 7 сентября 2021 года. Распоряжение№ N993-р было опубликовано в апреле 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого также сообщалось, что РЖД смогут не платить дивиденды по итогам работы в 2021 и 2022 году.

По состоянию на 1 июля 2024 года уставный капитал РЖД составлял 3 376,4 млрд рублей и был разделен на 2 654 293 582 обыкновенные акции, 150 млн привилегированных акций, 250 млн привилегированных акции типа "А", 105 141 289 привилегированных акции типа "Б" и 217 млн привилегированных акции типа "В", номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1 тысяча рублей.