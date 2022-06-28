РЖД может выплатить за 2021 год 4,5 млрд рублей дивидендов на "префы"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2021 год на привилегированные акции в размере 4,47 млрд рублей, сообщила компания.

На обыкновенные акции дивиденды за 2021 г. рекомендовано не выплачивать.

По состоянию на 19 апреля 2022 года уставный капитал РЖД составляет 2 трлн 723,302181 млрд рублей, он разделен на 2 млрд 573 млн 302 тыс. 181 обыкновенных и 150 млн привилегированных акций номиналом 1000 рублей каждая.

Как сообщалось, чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла в 2021 году более чем в 66 раз и составила 18,8 млрд рублей против 282,9 млн рублей годом ранее.

Ранее правительство разрешило РЖД не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2023 и 2024 гг. Соответствующие изменения были внесены в апреле текущего года в распоряжение правительства №2475-р от 7 сентября 2021 года и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Также ранее сообщалось, что РЖД смогут не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2021 и 2022 гг.

РЖД учреждены в 2003 году, единственный акционер – государство. Компания оказывает полный спектр услуг в сфере ж/д транспорта. Эксплуатационная длина железных дорог – 85,6 тыс. км, доля в грузообороте РФ – 47,2%, в пассажирообороте – 25%. РЖД эксплуатируют около 20 тыс. локомотивов, через дочерние структуры владеют 145,2 тыс. грузовых вагонов, 18 тыс. пассажирских вагонов дальнего следования. Пригородное сообщение обслуживают 24 пригородные пассажирские компании. В структурах РЖД работает около 900 тыс. человек.