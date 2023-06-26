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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Совет директоров РЖД рекомендовал выплатить дивиденды на "префы" за 2022 г. в 11 млрд руб

На обыкновенные акции дивиденды за прошлый год рекомендовано не выплачивать

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" согласно директивам правительства РФ от 29 мая 2023 года рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по итогам работы за 2022 год денежными средствами в размере 11 млрд рублей на привилегированные акции, сообщила компания.

Выплаты предполагаются по следующим типам "префов": на привилегированные акции в размере 4 млрд 470 млн. рублей, что составляет 2,98% от их номинала; на привилегированные акции типа "А" в размере 25 млн. рублей, что составляет 0,01% от их номинала; на привилегированные акции типа "Б" в размере 1,83 млн. рублей, что составляет 0,01% от их номинала; на привилегированные акции типа "В" в размере 6 млрд 510 млн. рублей, что составляет 3% от их номинала.

На обыкновенные акции дивиденды за 2022 г. рекомендовано не выплачивать.

Дата годового собрания пока не установлена.

Ранее сообщалось, что РЖД смогут не выплачивать дивиденды по 2023-2024 гг., соответствующие изменения были внесены в распоряжение правительства №2475-р от 7 сентября 2021 г. Распоряжение N993-р было опубликовано в апреле 2022 г. на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее также сообщалось, что РЖД смогут не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2021 и 2022 гг.

По данным на сайте РЖД, по состоянию на 1 мая 2023 г. уставный капитал компании составляет 3 трлн 212,18 млрд рублей и разделен на 2 млрд 576 млн 882 тыс. 181 обыкновенных акций, 150 млн привилегированных акций, 250 млн привилегированных акций типа "А", 18,3 млн привилегированных акций типа "Б" и 217 млн привилегированных акций типа "В", номиналом 1 тыс. рублей каждая.

Единственным акционером РЖД является Российская Федерация, полномочия акционера осуществляет правительство.

РЖД
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