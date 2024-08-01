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Минсельхоз сообщил об экспорте из России в прошлом сельхозгоду рекордных млн т зерна

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В прошлом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 года) экспорт зерна из России превысил 70 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе.

Это рекордный показатель для России.

"При этом стоит отметить, что потребности отечественных потребителей зерна в полной мере обеспечены благодаря механизму квотирования", - сказали в ведомстве.

Квота на экспорт зерна в этом году составляла 29 млн тонн. Россия квотирует продажи зерна за рубеж с 2020 года. Квоты действуют с 15 февраля по 30 июня. Их размер рассчитывается ежегодно, исходя из объемов урожая и внутренних потребностей.

В предыдущем 2022-2023 сельхозгоду экспорт зерна составил 60 млн тонн, в том числе 47 млн тонн пшеницы. Таким образом, в прошлом сезоне поставки зерна за рубеж выросли почти на 17%.

В этом сельхозгоду (начался 1 июля 2024 года) Минсельхоз оценивает зерновой экспорт до 60 млн тонн. Это связано с сокращением сбора зерна в текущем году. По прогнозу Минсельхоза, урожай в 2024 году из-за неблагоприятных погодных условий может составить 132 млн тонн против 144,9 млн тонн в 2023 году.

Минсельхоз
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