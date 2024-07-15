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ЦБ Китая влил 100 млрд юаней в финансовую систему в рамках MLF

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,8 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз китайский ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 103 млрд юаней, банковская система зафиксировала чистый отток средств в размере 3 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 129 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,8% годовых.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года. Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,45% годовых.

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