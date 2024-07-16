Bank of America во II квартале получил чистую прибыль и выручку выше прогнозов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, во втором квартале снизил чистую прибыль на 6,9% и увеличил выручку на 0,7%, при этом оба показателя превзошли ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $6,897 млрд, или 83 цента в расчете на акцию, по сравнению с $7,408 млрд, или 88 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка повысилась до $25,377 млрд против $25,197 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль банка на уровне 80 центов на акцию при выручке в $25,2 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале уменьшился на 3,2% - до $13,7 млрд, поскольку повышение ставок по депозитам более чем компенсировало рост доходностей активов и сдержанное увеличение объема кредитов. Консенсус-прогноз предполагал $13,8 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам BofA в апреле-июне составили $1,5 млрд против $1,3 млрд в первом квартале и $1,1 млрд за тот же период годом ранее, сообщается в отчетности.

Выручка подразделения BofA, отвечающего за операции на рынках капитала, увеличилась на 12% и достигла $5,46 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) повысился на 3% - до $2,7 млрд, от операций с акциями - на 20%, до $1,9 млрд.

Выручка BofA в сфере банковского обслуживания физических лиц уменьшилась на 3%, составив $10,2 млрд. Средний объем депозитов сократился на 6% - до $949 млрд.

Бизнес в сфере управления активами состоятельных клиентов и инвестиционного менеджмента принес BofA доход в $5,6 млрд, что на 6% выше прошлогоднего показателя. Выручка в сфере глобального банкинга уменьшилась на 6% - до $6,1 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец июня составил 11,9%, как и в предыдущие три месяца. Годом ранее он составлял 11,6%.

В апреле-июне банк вернул акционерам $5,4 млрд за счет выплаты дивидендов ($1,9 млрд) и обратного выкупа акций ($3,5 млрд).

Котировки акций BofA поднимаются на 2,40,7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость банка выросла на 24,4% (до $327,6 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 18,1%.