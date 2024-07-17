Рубль при открытии торгов в среду слегка дешевеет в паре с юанем

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка опускается на фоне небольшого снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0455 руб. (+0,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,37 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Аналитики ЦБ РФ призвали ужесточить денежно-кредитные условия

Аналитики Банка России в преддверии совета директоров ЦБ по ключевой ставке прибегли к жесткой формулировке о перспективах денежно-кредитной политики, превосходящей по "ястребиности" официальный июньский сигнал регулятора.

По итогам совета в июне ЦБ, заявив о возможности повышения ставки на следующем заседании, отметил, что "для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле".

В бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ, опубликованном во вторник, говорится не только о длительности поддержания таких условий, но и отмечается необходимость их ужесточения.

"За этим (разворотом дезинфляционного тренда - ИФ) стоят, в том числе волатильные и разовые факторы. Однако устойчивое инфляционное давление в экономике также возросло, хотя и не столь значительно. Повысились инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом уровень процентных ставок возрос, в том числе из-за ужесточения сигналов Банка России по денежно-кредитной политике. Тем не менее, во II квартале 2024 г. спрос продолжал расти темпами, превышающими текущие возможности экономики, при высокой экономической и кредитной активности. Для возвращения инфляции к цели, а экономики - к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время", - считают аналитики ЦБ.

"Своевременное возвращение инфляции к 4% предполагает более жесткие ДКУ, чем те, что сложились в первом полугодии 2024 года", - подчеркивается в докладе.

Проводимая продолжительное время жесткая ДКП может способствовать восстановлению баланса и стабилизации на перегретом рынке труда через охлаждение спроса на труд, что позволит сбалансировать ситуацию в экономике с учетом длительного времени, которое требуется для подстройки предложения товаров и услуг на рынке через инвестиции в новое оборудование и технологии, полагают аналитики ЦБ.

Укрепление рубля пока не сказалось на потребительских ценах, отмечают они. "Более того, медиана роста цен товаров и услуг с высокой чувствительностью к динамике обменного курса рубля в мае и июне повысилась. Это, вероятно, связано с перекладыванием импортерами в цены возросших логистических и платежных издержек", - сказано в докладе.

Совет директоров ЦБ по ставке состоится 26 июля.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 8 июля составила 4,68%. В апреле ЦБ повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что на опорном заседании совета директоров 26 июля будет "значимо" повышен прогноз по инфляции на 2024 год.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе еще пересмотреть его в сторону небольшого увеличения.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2024 году составляет 6,3% (вырос с 5,7% на начало июня).

"Курс юаня во вторник не показал значимых движений, оставшись чуть выше 12 руб. на фоне снижения биржевых оборотов, отражающего сохранение баланса спроса и предложения в условиях невысокой торговой активности экспортеров и отсутствие явных новостных триггеров. Вчера цены на нефть Brent заметно снизились, отступив к своей 200-дневной средней, району $83,5 за баррель, так как инвесторы отыгрывали не очень хорошие данные по экономике КНР. В целом текущее ослабление рынка нефти выглядит локальным, т.к. ожидания сохранения дефицита на мировом рынке нефти достаточно устойчивы и вряд ли позволят котировкам уйти сильно ниже. Так что поддержку иностранных валютам со стороны товарного рынка ждать не стоит. И внутренние факторы, а именно проходимость трансграничных платежей из-за санкционного давления, в настоящее время заметно ограничивающая спрос, и более масштабируемое предложение экспортеров, продолжат определять позиции основных валют. В отсутствие активизации продаж со стороны экспортеров юань и сегодня может остаться в диапазоне 11,9-12,2 руб. Но текущие позиции валют по-прежнему выглядят неустойчивыми. Из-за повышения интенсивности продаж валюты экспортерами перед уплатой налогов 29 июля в ближайшие неделю-полторы вероятна новая волна отката курсов валют к минимумам 27 июня: юаня - к 11,5 руб., доллара - к 85 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Цены на нефть

Цены на нефть слабо опускаются на торгах в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США. Оценки Американского института нефти, обнародованные накануне, показывают сокращение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 4,44 млн баррелей.

Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики в среду в 17:30 по Москве.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 составила $83,67 за баррель, что на 0,06% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,04%, до $80,72 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране, отмечает Market Watch.

Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших сокращение темпов повышения ВВП страны в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении.