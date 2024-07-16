Рубль во вторник немного укрепился в паре с юанем в рамках коррекции

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подрос в рамках повышательной коррекции после падения в предыдущие торговые сессии и несмотря на заметно дешевеющую нефть. Курс юаня составил 12,04 руб. в 19:00 по Москве, что на 4,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 июля на 47,47 копейки, до 88,2824 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,88 копейки, до 96,2637 руб./EUR1.

Порядка 70% валютной выручки, которую экспортеры обязаны репатриировать в рамках указа президента, номинировано в национальных валютах, сообщил в понедельник глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года. Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу этих операций. Служба может назначать уполномоченных представителей в компании-экспортеры, а при признаках нарушения требований по обязательной продаже валютной выручки направлять информацию в ЦБ, ФНС, ФТС и Федеральное казначейство.

"Действительно, мы увидели, что основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности, практически все они возвращают валюту и продают. Причем около 70% возврата валюты идет в национальных валютах. То есть то, о чем говорит руководство страны, что перевести расчеты в нацвалюты, это действительно срабатывает", - сказал Чиханчин на заседании бюджетного комитета Совета Федерации.

Банк России в понедельник вечером объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка. Как сообщалось в пресс-релизе, размещенном на сайте ЦБ РФ, публикация ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", приостановлена в целях ограничения санкционного влияния.

После внесения 12 июня США в санкционный список Московской биржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) и последующего прекращения на ней торгов долларом и евро сделки с этими валютами продолжают совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Комментарии аналитиков

"Рубль сегодня укрепляется, вернулся в район 12 по отношению к китайскому юаню. Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Сохраняется баланс между спросом и предложением на иностранную валюту. Спрос снижен на фоне трудностей у импортеров с расчетами с иностранными контрагентами. Предложение уменьшено из-за снижения продаж валютной выручки экспортерами в рамках указа и сокращения объема продаж со стороны ЦБ. При этом глобально российскую валюту удерживает от снижения жесткая монетарная политика ЦБ, которая предполагает поддержание ставки на повышенном уровне - 16% и допускает ее повышение до 18%. В ближайшее время рубль могут поддержать экспортеры, реализовывающие иностранную валюту в преддверии налогового периода, который завершится в конце месяца. На текущей неделе курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 87,0-89,0 руб., курс юаня - 11,8-12,2 руб.", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"На биржевом валютном рынке китайский юань во вторник удерживал позиции выше 12 руб., занятые накануне. Полагаем, что определенную поддержку в закреплении на указанной отметке оказало смягчение требований к экспортерам по обязательной продаже валюты, однако поддержка имела скорее психологический характер, тогда как ощутимых изменений в балансе валютной ликвидности можно не ожидать. Одновременно фактор приближения налоговых платежей может постепенно нивелировать преимущество, полученное юанем. При этом неопределенность и инфраструктурные риски в отношении "оставшихся" биржевых торгов пока остаются в силе, но не оказывают ярко выраженного влияния на динамику торговли", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть

Цены на нефть во вторник снижаются третью сессию подряд. Давление на рынок оказывают опасения падения спроса на энергоносители в Китае в условиях ослабления экономического роста в стране.

Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших замедление темпов повышения ВВП в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $83,98 за баррель, что на 1,03% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,18%, до $80,94 за баррель.

Данные о динамике розничных продаж в США за июнь оказались лучше прогнозов аналитиков. Этого, однако, оказалось недостаточно, чтобы компенсировать давление на нефтяной рынок, связанное с беспокойством по поводу ситуации в Китае.

Розничные продажи в США в июне не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение на 0,3%, респонденты Market Watch - на 0,4%.

Банк России во вторник, 16 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 849,4 млрд рублей (при лимите 3 трлн 070 млрд рублей и спросе 1 трлн 849,4 млрд рублей) в среднем по ставке 15,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 756,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 420 млрд рублей и спросе 1 трлн 756,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 июля упала на 29 базисных пунктов - до 16,18% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась относительно понедельника на 2 базисных пункта - до 15,9% годовых, на три месяца - осталась на прежнем уровне - 16,16% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись во вторник на отметке 16,42% годовых.

"Банк России во вторник предложил банкам на депозитном аукционе лимит в 3,1 трлн руб., что стало максимальным лимитом с 25 июня. Однако участники аукциона воспользовались лимитом менее чем на 60% (разместили 1,8 трлн руб.). В ожидании повышения ключевой ставки в конце июля банки придерживаются стратегии поддержания существенных объемов ликвидности на корсчетах ЦБ, чтобы заранее выполнить требования по усреднению обязательных резервов и избавить себя от необходимости привлекать подорожавшую ликвидность после ужесточения процентной политики ЦБ", - говорит Кравченко.