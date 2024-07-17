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Собственник Тюменского НПЗ подал иски к страховщикам на 114 млн евро

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ООО "Ри-Инвест" (ранее "Русинвест", основным производственным активом является Тюменский НПЗ) подало иск в Арбитражный суд города Москвы к СПАО "Ингосстрах", САО "ВСК" и ООО "СК "Сбербанк Страхование" о взыскании около 114 млн евро, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Так, компания требует взыскать со "Сбербанк Страхования" и "Ингосстраха" сумм страхового возмещения в размере 45,105 млн евро (с каждой компании), а также по 401,122 тыс. евро процентов за пользование чужими денежными средствами. А также взыскать с "ВСК" суммы страхового возмещения в размере 22,552 млн евро и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 200,561 тыс. евро.

Предварительное заседание назначено на 13 сентября. В ходе заседания также будет рассмотрено ходатайство компании о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Подробности иска в материалах суда не раскрываются, однако ранее сообщалось, что 4 января 2022 года на Тюменском НПЗ произошло возгорание на фракционной колонне установки глубокой переработки мазута. Остальные технологические комплексы продолжали работу в штатном режиме.

"Ри-инвест", контролируемое бизнесменом Анатолием Яблонским, в мае 2021 года приобрело на торгах имущество обанкротившегося АО "Антипинский НПЗ" за 110,9 млрд рублей. В настоящее время производство работает под названием Тюменского нефтеперерабатывающего завода.

Ингосстрах Тюменский НПЗ Русинвест Сбербанк Страхование
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