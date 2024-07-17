Цена нефти Brent приблизилась к $84 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали умеренно расти на дневных торгах в среду на сигналах сокращения запасов топлива в Соединенных Штатах.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:24 по московскому времени подорожали на $0,24 (0,29%), до $83,97 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,36 (0,45%), до $81,12 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 1,4%.

"Нефть сдает позиции вторую неделю подряд, - отметил старший аналитик FxPro Алекс Купцикевич. - "Быкам" не удалось преодолеть линию сопротивления, несмотря на сигналы Федрезерва о смягчении. Нефть очень чувствительна к колебаниям спроса, и изменение баланса спроса и предложения на 1-2% может изменить цену на десятки процентов".

Согласно обнародованным накануне данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,44 млн баррелей.

Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики в среду, в 17:30 по московскому времени. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривает увеличение нефтяных резервов на 800 тыс. баррелей.