В Китае в I полугодии заказы на постройку судов выросли на 44%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Судостроительная промышленность Китая в первом полугодии оставалась на лидирующих позициях в мире по основным показателям, сообщает "Синьхуа".

По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, в январе-июне в стране было завершено строительство судов суммарным дедвейтом 25,02 млн тонн, что на 18,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем новых заказов на строительство кораблей составил 54,22 млн тонн суммарного дедвейта, что на 43,9% больше, чем годом ранее. Данный показатель составляет почти 75% от общемирового.

На конец июня совокупный объем заказов у китайских судостроительных компаний достиг 171,55 млн тонн дедвейта (увеличение на 38,6%), что составляет 59% общемирового показателя