Заказы на постройку судов в Китае в I полугодии выросли на 68%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Судостроительная промышленность КНР в первом полугодии 2023 года продемонстрировала двухзначные темпы роста объемов производства и заказов. Об этом сообщило министерство промышленности и информационных технологий страны.

В январе-июне в стране было завершено строительство судов суммарным дедвейтом 21,13 млн тонн, что на 14,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. На долю Китая в первом полугодии приходилось 49,6% от общемирового тоннажа построенных судов, отмечает агентство "Синьхуа".

Объем новых заказов на строительство судов составил 37,67 млн тонн суммарного дедвейта, что на 67,7% выше показателя за январь-июнь 2022 года. На долю Китая пришлось 72,6% всех новых заказов в мире.

На конец июня совокупный объем заказов у китайских судостроительных компаний достиг 123,77 млн тонн дедвейта, что на 20,5% больше уровня годом ранее. По этому индикатору Китай занимал 53,2% от общемирового показателя.