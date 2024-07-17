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Нефть ускорила рост на данных о запасах, Brent подорожала до $84,74 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в США на прошлой неделе.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:35 по московскому времени выросли на $1,01 (1,21%) - до $84,74 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени подорожали на $1,35 (1,67%) - до $82,11 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения на 1,08 млн баррелей.

Тем временем товарные резервы бензина выросли на 3,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,45 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,23 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 875 тыс. баррелей после снижения на 702 тыс. баррелей неделей ранее.

Brent WTI США
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