Все больше округов отмечают замедление экономической активности США

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Экономическая активность в большинстве регионов Соединенных Штатов продолжила расти слабыми (slight) или сдержанными (modest) темпами в период с конца мая по начало июля, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В семи из двенадцати округов наблюдалось усиление активности, тогда как пять округов (на три больше, чем в предыдущем обзоре) сообщили о сохранении прежней ситуации в экономике или о её ухудшении.

Потребительские расходы слабо изменились за минувший отчетный период. В некоторых округах было зафиксировано снижение продаж автомобилей из-за кибератак на дилерские центры и высоких ставок по автокредитам. В большинстве регионов отмечался слабый спрос на потребительские и корпоративные кредиты.

Тем временем активность в туристической отрасли стабильно росла и в целом соответствовала сезонным ожиданиям. В секторе жилой и коммерческой недвижимости ситуация изменилась слабо. В сельском хозяйстве условия были неоднородными по стране и зависели от засух в отдельных регионах.

"Респонденты в целом ожидали замедления роста экономики в ближайшие полгода на фоне неопределенности вокруг президентских выборов, внутренней политики, геополитических конфликтов и инфляции", - говорится в обзоре.

Занятость в целом по стране слабо выросла, отмечается в отчете. В некоторых округах зафиксировано снижение занятости в перерабатывающей промышленности из-за спада новых заказов, причем по всей стране наблюдались проблемы с поиском квалифицированных кадров.

Зарплаты растут в целом сдержанными или умеренными (moderate) темпами, хотя в некоторых округах темпы роста оплаты труда начали замедляться.

За отчетный период цены увеличились сдержанно, а в паре округов респонденты охарактеризовали темпы как слабые. Почти во всех регионах США ритейлеры предлагали скидки, а покупатели предпочитали приобретать меньше товаров, отдавая предпочтение самым необходимым покупкам. В большинстве округов производители отмечали стабилизацию цен на сырье.

Обзор Beige Book формируется на основе результатов опросов двенадцати ФРБ и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федеральной резервной системы. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана по 8 июля включительно и обработана ФРБ Ричмонда.