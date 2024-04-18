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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Экономическая активность в США немного выросла с конца февраля

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Экономическая активность в целом незначительно выросла с конца февраля, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В 10 из 12 округов наблюдалось слабое (slight) или сдержанное (modest) усиление активности, еще два сообщили о сохранении прежней ситуации в экономике.

Потребительские расходы в целом почти не увеличились, но отчеты были неоднозначными по различным регионам и продуктовым категориям, отмечается в сообщении. В отчетах Федеральных резервных банков (ФРБ) нескольких округов говорилось о повышенной чувствительности населения к ценам, в результате чего потребители отказываются от приобретения продукции, которая не относится к товарам первой необходимости.

Производственная активность в стране несколько снизилась, только три округа сообщили о росте в данной сфере.

Объемы жилищного строительство в среднем незначительно выросли, а продажи домов увеличились в большинстве округов.

Занятость в девяти регионах страны в последнее время росла слабыми темпами, а три ФРБ сообщили об отсутствии изменений. Большинство округов отметили увеличение предложения рабочей силы.

Заработная плата росла умеренными (moderate) темпами в восьми округах, а в остальных был зафиксирован слабый или сдержанный подъем.

Темпы повышения потребительских цен в марте были сдержанными, как и в начале года. Продолжающиеся перебои в судоходстве в Красном море и обрушение моста в Балтиморе "вызвали некоторые задержки с доставкой, но пока не привели к повсеместному увеличению цен", говорится в обзоре.

Шесть округов отметили умеренный подъем цен на энергоносители.

Респонденты в целом оценивали перспективы американской экономики с осторожным оптимизмом.

Обзор Beige Book формируется на основе результатов опросов двенадцати ФРБ и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федеральной резервной системы. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана по 8 апреля включительно и обработана ФРБ Бостона.

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