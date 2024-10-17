Alcoa завершила III квартал с чистой прибылью

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американская алюминиевая компания Alcoa завершила третий квартал с чистой прибылью, при этом скорректированный показатель существенно превзошел ожидания аналитиков.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $90 млн, или $0,38 в расчете на акцию, против убытка в $168 млн, или $0,94 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,57 центов на акцию против убытка в $1,14.

Выручка повысилась на 11,6% - до $2,904 млрд с $2,602 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,25 на акцию при выручке в $2,97 млрд.

Производство глинозема в третьем квартале сократилось на 4% относительно предыдущих трех месяцев - до 2,44 млн тонн. Выпуск алюминия вырос на 3% - 559 тысяч тонн.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в 2024 году производство глинозема будет находиться в диапазоне 9,8-10 млн тонн, алюминия - 2,2-2,3 млн тонн. По итогам прошлого года выпуск глинозема составил 10,9 млн тонн, алюминия - 2,1 млн тонн.

Котировки акций Alcoa на дополнительных торгах в четверг подскочили на 6% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании увеличилась на 14,3% (до $10,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 4,6%.