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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Производитель алюминия Alcoa увеличила убыток и выручку в I квартале

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американская алюминиевая компания Alcoa зафиксировала рост чистого убытка в первом квартале на фоне снижения цен на алюминий и увеличения производственных расходов, при этом выручка компании превысила прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе, чистый убыток в январе-марте составил $252 млн, или $1,41 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $231 млн, или $1,3 на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года.

Убыток без учета разовых факторов составил 81 цент на акцию при том, что эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали убытка в 64 цента на бумагу.

Выручка Alcoa в минувшем квартале сократилась на 2,7% в годовом выражении до $2,6 млрд. Консенсус-прогноз предусматривал показатель на уровне $2,55 млрд.

Производство глинозема в январе-марте сократилось на 4% относительно предыдущих трех месяцев – до 2,67 млн тонн. Выпуск алюминия остался примерно на том же уровне – 542 тыс. тонн.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому в 2024 году поставки глинозема составят 12,7-12,9 млн тонн, а отгрузка алюминия составит 2,5-2,6 млн тонн, что примерно соответствует объемам 2023 года.

Котировки акций Alcoa на дополнительных торгах в среду выросли на 3% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании подскочила на треть до $6,38 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 5,1%.

Alcoa
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