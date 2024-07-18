Сталелитейная Steel Dynamics сократила квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американская сталелитейная компания Steel Dynamics во втором квартале снизила чистую прибыль почти вдвое, но показатель превзошел прогнозы аналитиков.

Чистая прибыль компании в апреле-июне 2024 года составила $428 млн, или $2,72 в расчете на акцию, по сравнению с $812,1 млн, или $4,81 на акцию, годом ранее.

Выручка опустилась до $4,63 млрд с $5,08 млрд.

Эксперты, опрошенные FacSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,71 на акцию при выручке в $4,43 млрд.

С начала 2024 года капитализация Steel Dynamics выросла на 10%, до $20,9 млрд, тогда как индекс Nasdaq Composite прибавил почти 20%.