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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Steel Dynamics повысит квартальные дивиденды на 8,2%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская сталелитейная компания Steel Dynamics увеличит квартальные дивиденды на 8,2% - до 46 цента на акцию с 42,5 цента.

Выплаты пройдут 14 апреля, сообщается в пресс-релизе компании. Закрытие реестра акционеров назначено на 31 марта.

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Дивидендная доходность бумаг компании будет составлять около 1,45% годовых исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу ($127,01).

Котировки акций Steel Dynamics растут на 0,1% на предварительных торгах в понедельник. Рыночная стоимость сталепроизводителя за последние три месяца повысилась на 10,2% (до $20,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 12,3%.

Steel Dynamics
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