ХКФ банк создал новую микрокредитную компанию "Хоум экспресс"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ХКФ банк (работает под брендом Хоум банк) учредил новую микрокредитную компанию (МКК) "Хоум экспресс", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Уставный капитал новой МКК составляет 5 млн рублей, ее генеральным директором указан Алексей Кавковский.

"Интерфакс" направил запрос в банк.

Материнской компании ХКФ банка ("Хоум капитал") уже принадлежит МКК "Купи не копи" с уставным капиталом 500 тыс. рублей. Она специализируется на выдаче целевых займов физлицам под покупку различных товаров и услуг.

ХКФ банк может быть присоединен к Совкомбанку. О намерении приобрести ХКФ банк Совкомбанк объявил в феврале. Сделку планируется закрыть до конца 2024 года.

ХКФ банк по итогам I квартала 2024 года занимал 32-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".