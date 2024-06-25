Часть кредитов ХКФ банка переводится на обслуживание в Совкомбанк

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Часть кредитов ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) с 14 июля будет переведена на обслуживание в Совкомбанк.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, на основании соглашения об уступке прав требований ему перейдет часть кредитных договоров (денежный кредит, товарный кредит и кредит под залог автомобиля). Условия по их обслуживанию не изменятся, отмечает банк. Расчетная дата внесения средств и размер платежа по кредиту останутся прежними.

На обслуживание в Совкомбанк перейдут только те кредитные договоры, номера которых будут указаны в СМС-рассылке от Хоум банка. "Если один или несколько договоров не будут указаны в сообщении - значит, они останутся на обслуживании в Хоум банке", - говорится в сообщении.

О планах купить ХКФ банк Совкомбанк объявил в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца года.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занял 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ХКФ банк с активами в 292 млрд рублей - 32-е место.