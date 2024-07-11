Совкомбанк скорректировал условия покупки ХКФ банка

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Совкомбанк скорректировал условия сделки по приобретению ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), для утверждения новых параметров сделки проведет собрание акционеров, говорится в сообщении кредитной организации.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Сделку планируется закрыть до конца года.

Как сообщил банк в четверг, стороны сделки 28 июня подписали более выгодные условия для акционеров Совкомбанка, которые "лучше отражают текущую макроэкономическую ситуацию и коррекцию рынка".

В частности, оценка ХКФ банка снижена на 13%, а оценка одной акции Совкомбанка снизилась на 10%, до 15,69 руб. Пересмотр цен более выгоден акционерам Совкомбанка, заявили в кредитной организации.

Структура сделки изменена таким образом, чтобы оптимизировать и ускорить процесс интеграции Хоум банка в Совкомбанк. Ранее предложенная структура не будет одобрена на назначенном на 1 августа 2024 года собрании акционеров банка. Для одобрения новой структуры будет назначено другое собрание акционеров, о котором Совкомбанк объявит заранее.

Акционеры Совкомбанка в начале мая приняли решение увеличить уставный капитал банка за счет допэмиссии акций, размещаемой в рамках первого этапа сделки по покупке ХКФ банка. Совкомбанк по закрытой подписке планировал разместить 1,173 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля. Объем допэмиссии по номиналу - 117,3 млн рублей.

Акции допэмиссии планировалось разместить в пользу ООО "УК "Смарт капитал", действующего в качестве доверительного управляющего комбинированным ЗПИФ "Финансовая независимость". Единственным владельцем УК, по данным ЕГРЮЛ, является Ибрагим Загидулин (ранее ему принадлежало 9,9% ХКФ банка).

Изначально предполагалось, что Совкомбанк выкупит 51% долей ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк рассчитывал приобрести оставшиеся 49% долей ХКФ банка, которые предполагалось оплатить денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Позднее параметры сделки были скорректированы. Совкомбанк в начале июня заявил, что оплатит 90% стоимости ХКФ банка допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% - деньгами.

Тогда предполагалось, что в рамках сделки Совкомбанк выпустит 1 млрд 897 млн 455,317 тыс. акций по цене 17,44 рубля за акцию. Объем допэмиссии - 10 млрд 879,9 млн рублей.

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко - по 9,9% каждый.

Доля "Хоум капитала" в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейской доли кредитной организации.

Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года с активами в 3,406 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 292 млрд рублей - 32-е место.