Структура "Дамате" приобрела производственный комплекс "Евродона" за 1,7 млрд рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ООО "Ломан 2" (Ростовская область, структура ГК "Дамате") приобрела производственно-технологический комплекс ООО "Евродон" (бывший крупный российский производитель мяса индейки и утки, входил в одноименный агрохолдинг Вадима Ванеева) за 1,688 млрд рублей, сообщается на "Федресурсе".

Комплекс имущества, используемый для производства сельскохозяйственной продукции, ее хранения, переработки, реализации, был выставлен на торги одним лотом по начальной цене 1,688 млрд рублей.

Вторым лотом конкурсный управляющий выставлял на торги 29 наименований машин и оборудования ООО "Евродон". Его приобрел Дмитрий Федотов (Ростовская область) за 522 тыс. рублей.

Как сообщалось, конкурсный управляющий ООО "Евродон" объявил публичное предложение по реализации производственно-технологического комплекса и машин предприятия за 1,7 млрд рублей. Имущество было выставлено на торги двумя лотами. Период приема заявок был объявлен с 20 июня по 3 сентября 2024 года. Дата подведения итогов ранее не сообщалась.

Ванеев в начале 2000-х годов фактически с нуля создал два долгое время лидировавших на рынке птицеводческих проекта ("Евродон" и "Донстар"), которые первыми в России начали производить продукцию из мяса индейки и утки в промышленных масштабах. Однако после потерь, вызванных тремя вспышками птичьего гриппа в 2016-2018 годах, в августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года управление предприятиями компании фактически перешло к ВЭБу.

В апреле 2020 года госкорпорация продала контроль Россельхозбанку, а в мае "Дамате" и РСХБ подписали договор об уступке прав требования по обязательствам "Донстара". Новым кредитором стали "Новые утиные фермы", входящие в "Дамате".

В собственности "Донстара" находится крупнейший в России комплекс по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. тонн в убойном весе в год.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Ростовской области признал Ванеева банкротом по его собственному заявлению и ввел процедуру реализации имущества.