ГК "Дамате" начала экспорт продукции из индейки в Грузию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель индюшатины в РФ, начала экспорт продукции из индейки в Грузию.

Как сообщает компания, пробная партия отправлена в сентябре. Ее основной объем составила продукция глубокой переработки индейки, которая производится на заводе компании в Пензенской области. Это более 15 видов колбас, ветчин и сосисок под брендом "Индилайт". Объем первой партии не раскрывается.

"В планах компании – расширять номенклатуру поставок за счет выведения на рынок более широкого ассортимента продукции", - говорится в пресс-релизе. Поставки планируется перевести на ежемесячную основу.

Как подчеркивает компания, выход на рынок Грузии является важным шагом в развитии экспортного направления "Дамате". "Несмотря на то, что продовольственный рынок Грузии объективно считается развитым, ниша продукции из мяса индейки остается практически незанятой", - говорится в пресс-релизе.

"Дамате" экспортирует продукцию из индейки с 2015 года. На сегодняшний день компания имеет разрешения на поставки в страны ЕАЭС и еще в 34 страны мира.

Как сообщалось, в первом полугодии группа экспортировала 12 тыс. тонн мясной продукции из индейки, утки и баранины, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ГК "Дамате" производит мясо индейки, утки и баранины, а также развивает молочное животноводство и генетические проекты.