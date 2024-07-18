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"Ростелеком" консолидировал 100% интегратора информсистем в госуправлении "БФТ-Холдинг"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" увеличило долю в ООО "БФТ-Холдинг" (разработчик и интегратор информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления) с 50,01% до 100%.

По данным ЕГРЮЛ, 15 июля "дочка" "Ростелекома" – АО "РТ Лабс" – приобрела 99,92% ООО "Бюджетный процесс" у бывшего гендиректора "БФТ-Холдинга" Александра Моносова. Оставшиеся 0,08% ООО БП принадлежат его 100%-ной "дочке" – "Астрей СОФТ".

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома", благодаря покупке ООО "Бюджетный процесс" компания консолидировала 100% ООО "БФТ-Холдинг".

"Группа компаний "Ростелеком" завершила плановую сделку и получила полный контроль над "БФТ-Холдинг" – ведущим разработчиком и интегратором информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления", - сказали в пресс-службе.

Контрольную долю в "БФТ-Холдинге" (50,01%) "Ростелеком" приобрел в 2021 году через "РТ Лабс".

"В рамках второго этапа сделки "РТ Лабс" получает контроль еще над 49,99% уставного капитала ООО "БФТ-Холдинг" через приобретение ООО "Бюджетный процесс". Таким образом, доля группы "Ростелеком" в уставном капитале "БФТ-Холдинга" доведена до 100%", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что после завершения сделки "БФТ-Холдинг" сохранится как бизнес-единица и продолжит работу в кластере "Государственные цифровые услуги и сервисы" группы компаний "Ростелеком".

Сумму сделки в пресс-службе не назвали.

В 2021 году "Ростелеком" сообщал, что сумма сделки по покупке 50,01% "БФТ-Холдинга" не превысит 1,65 млрд рублей, расчеты планировалось осуществить в три транша до 2023 года в случае выполнения соответствующих условий.

Группа БФТ – российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения и проектных решений для государственного сектора и бизнеса. Компания является одним из ведущих игроков в области цифровизации государственного управления, продукты которой используют 80 субъектов РФ. Продуктовая линейка охватывает программные решения в ключевых сферах госуправления – финансы и закупки, управление имуществом и активами, оказание госуслуг (автоматизация деятельности МФЦ), социальная сфера и занятость. Помимо этого, решения БФТ также включают спектр программных продуктов для коммерческих организаций и консалтинговые услуги.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 году выручка от продаж "БФТ-Холдинга" составила 1,25 млрд рублей, чистая прибыль - 1,258 млрд рублей.

Ростелеком ООО "БФТ-Холдинг" АО "РТ Лабс" ООО "Бюджетный процесс"
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