Выручка "Ростелекома" в III квартале по МСФО выросла на 11% - до 193 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО в III квартале составила 193 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA вырос на 1% - до 75,1 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA сократилась до 38,9% с 42,6% в III квартале 2023 года.

Как говорится в сообщении, основной вклад в рост выручки в III квартале обеспечили продвижение комплексных цифровых продуктов в сегменте B2B/G, а также мобильный бизнес.

Так, выручка от услуг мобильной связи составила 67,3 млрд рублей (рост на 12%), фиксированного доступа в интернет - 27,2 млрд рублей (рост на 6%), цифровых сервисов - 43,2 млрд рублей (рост на 25%), видеосервисов - 12,7 млрд рублей (рост на 7%), оптовых услуг (присоединение и пропуск трафика, VPN, инфраструктурные сервисы, аренда каналов) - 23,2 млрд рублей (рост на 7%). Доходы от фиксированной телефонии сократились на 6% - до 9,6 млрд рублей. Прочие доходы снизились на 1% - до 9,7 млрд рублей.

Операционная прибыль сократилась на 11% - до 30,4 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения в III квартале составила 6,1 млрд рублей, что в 2,9 раза меньше, чем за тот же период 2023 года (17,6 млрд рублей). Динамика прибыли до налогообложения определялась изменением операционной прибыли, а также ростом финансовых расходов в связи с увеличением стоимости заимствования, поясняет компания.

Налог на прибыль в III квартале 2024 г. вырос на 218% - до 12,8 млрд рублей. Динамика налога на прибыль обусловлена, главным образом, эффектом пересчета отложенных налоговых разниц в связи с повышением ставки налога на прибыль до 25% (до 5% для ИТ-компаний в составе группы) c 1 января 2025 года.

Чистый убыток "Ростелекома" в III квартале составил 6,7 млрд рублей против чистой прибыли в размере 13,6 млрд рублей в III квартале 2023 года.

Операционные расходы выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 162,6 млрд рублей. Это связано, в частности, c ростом на 14% расходов на персонал (в том числе, в связи с наращиванием численности в цифровых кластерах и индексацией вознаграждения сотрудникам); увеличением на 13% амортизационных отчислений и убытков от обесценения внеоборотных активов (в том числе, в связи с вводом основных средств и нематериальных активов под новые проекты), а также рядом других факторов.

Капитальные вложения выросли на 26% - до 39,5 млрд рублей (20,5% от выручки).

FCF в III квартале был отрицательным в размере 5,2 млрд рублей против положительного значения 10,6 млрд рублей за тот же период 2023 года. Динамику свободного денежного потока определили восстановление инвестиционной активности и рост процентных платежей, поясняет компания.

Общий долг группы компаний на 30 сентября (с учетом обязательств по аренде) вырос на 9% к началу года, - до 682,4 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.

Чистый долг, включая обязательства по аренде, вырос на 12% с начала года и составил 628,8 млрд рублей. Соотношение "чистый долг (включая обязательства по аренде)/OIBDA" составило 2,1х показателя против 1,8х за аналогичный период прошлого года.

Операционные показатели

В III квартале количество пользователей услуги доступа в интернет на базе оптических технологий выросло на 7% - до 12,8 млн. В том числе количество частных пользователей составило 11,6 млн (рост на 7%), пользователей в сегменте B2B/B2G - 0,8 млн (рост на 65%). Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) в сегменте частных пользователей вырос на 3% (до 404 рублей), в сегменте B2B/B2G - на 8% (до 3,4 тыс. рублей).

Абонбаза услуги IPTV увеличилась на 6% - до 7,4 млн пользователей. Показатель ARPU этой услуги вырос на 4% - до 324 рублей.

Число абонентов местной телефонии составило 9,3 млн, сократившись на 11%. Услугами ШПД на базе технологии xDSL пользовалось 1,8 млн абонентов, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Число абонентов кабельного ТВ уменьшилось на 4% - до 4,2 млн.

Количество активных пользователей мобильного интернета во III квартале выросло на 4,38% (компания не приводит абсолютного показателя) против 6,01%-го роста за тот же период 2023 года. Отток абонентов снизился до 6,07% с 6,15%. При этом рост интернет-трафика в мобильных сетях (включая MVNO) составил 20%.

Данные за девять месяцев

По итогам девяти месяцев 2024 года выручка "Ростелекома" составила 546,1 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Показатель OIBDA вырос на 6% - до 222,3 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась до 40,7% с 42,0% в январе-сентябре 2023 года.

Доходы от услуг мобильной связи составили 196,6 млрд рублей (рост на 13%), фиксированного доступа в интернет - 80,5 млрд рублей (рост на 5%), цифровых сервисов - 111,9 млрд рублей (рост на 19%), видеосервисов - 38,3 млрд рублей (рост на 15%), оптовых услуг - 66 млрд рублей (рост на 3%). Доходы от услуг фиксированной телефонии снизились на 7% - до 29,7 млрд рублей; от прочих услуг - на 6%, до 23,1 млрд рублей.

Чистая прибыль сократилась в 2,1 раза и составила 19,3 млрд рублей.

Капитальные вложения выросли на 47% - до 113,4 млрд рублей (20,8% от выручки).

FCF сократился в 3,9 раза - до 21,5 млрд рублей с 84,2 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года.