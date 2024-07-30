Изменились тарифы ЦБ по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Новые тарифы Банка Рoссии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) вступили в силу и начинают применяться по заключенным договорам с 30 июля 2024 года, в соответствии с указанием регулятора.

Перерасчет тарифов в ОСОПО "более точно отражает уровень риска возникновения аварии и учитывает динамику убыточности", говорится в пояснениях ЦБ к новым тарифам.

"Документ предусматривает, что для большинства видов опасных объектов нижняя граница тарифа снизится на 25%. При этом для опасных объектов, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и др.), нижняя граница тарифа сохранится на прежнем уровне, а верхняя повысится на 25%", - сообщил ЦБ.

По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора остаются без изменений.

Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" действует в России с 2012 года (№225-ФЗ).

Закон об ОСОПО предусматривает страховые компенсации пострадавшим в случае возникновения техногенной аварии на опасном объекте за ущерб жизни и здоровью, а также имуществу, в том числе сотрудникам самого опасного предприятия. Кроме того, закон предусматривает выплаты по риску изменения условий жизнедеятельности (например, вынужденного переселения).

Лимит возмещения вреда в случае причинения вреда здоровью, согласно закону, составляет 3 млн рублей, причем выплата за ущерб здоровью рассчитывается по специальной утвержденной постановлением правительства таблице, ее размер зависит от тяжести полученных травм.

Ущерб имуществу физических лиц компенсируется в пределах 750 тысяч рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей. Размер назначенной страховой выплаты по имуществу определяется в соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального ущерба.